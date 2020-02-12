Пропавший во время пожара на шахте под Мурманском горняк обнаружен живым

По данным агентства, рабочий не нуждается в помощи врачей.

Ранее стало известно, что более в шахте Кировского рудника АО "Апатит" произошел пожар. Прошла эвакуация 383 человек. Уточнялось, что один человек числится пропавшим.

В МЧС отметили, что дым на месте происшествия больше не наблюдается. В свою очередь, в «Апатите» агентству заявили, что рудник в ближайшем времени восстановит работу после проветривания.



