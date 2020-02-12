Пропавший во время пожара на шахте под Мурманском горняк обнаружен живым
Спасатели нашли живым горнорабочего, который пропал во время пожара в шахте в Мурманской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным агентства, рабочий не нуждается в помощи врачей.
Ранее стало известно, что более в шахте Кировского рудника АО "Апатит" произошел пожар. Прошла эвакуация 383 человек. Уточнялось, что один человек числится пропавшим.
В МЧС отметили, что дым на месте происшествия больше не наблюдается. В свою очередь, в «Апатите» агентству заявили, что рудник в ближайшем времени восстановит работу после проветривания.
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