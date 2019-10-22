В результате ЧП на руднике «Таймырский» погибли три человека
В результате ЧП, которое произошло на руднике «Таймырский», принадлежащем горно-металлургической компании «Норильский никель», погибли три человека, отмечает РИА Новости. В компании уточнили, что расследованием происшествия и выяснением всех обстоятельств ЧП займётся специальная комиссия, пишет РИА ФАН. В региональном главке МЧС, в свою очередь, добавили, что погибших нашли другие рабочие, обрушения породы не было, расчеты ведомства не привлекались.
Кстати, в Следственном комитете отметили, что по факту ЧП проводится проверка, от.
Напомним, рудник «Таймырский» находится в Норильском промышленном районе и является одним из самых глубоких на континенте – подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первую очередь ввели в эксплуатацию в декабре 1982 года.
В январе этого года НСН сообщала, что следственные органы Следственного комитета по Забайкальскому краю проводят проверку по факту гибели двух человек в одном из штреков шахты АО «Ново-Широкинский рудник». расположенной в селе Широкая Газимуро-Заводского района, передает «Интерфакс».
Установлены личности погибших - это 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер. Молодые люди утром пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. Причиной гибели, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.
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