В результате ЧП на руднике «Таймырский» погибли три человека

В результате ЧП, которое произошло на руднике «Таймырский», принадлежащем горно-металлургической компании «Норильский никель», погибли три человека, отмечает РИА Новости. В компании уточнили, что расследованием происшествия и выяснением всех обстоятельств ЧП займётся специальная комиссия, пишет РИА ФАН. В региональном главке МЧС, в свою очередь, добавили, что погибших нашли другие рабочие, обрушения породы не было, расчеты ведомства не привлекались.

Кстати, в Следственном комитете отметили, что по факту ЧП проводится проверка, от.

Напомним, рудник «Таймырский» находится в Норильском промышленном районе и является одним из самых глубоких на континенте – подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первую очередь ввели в эксплуатацию в декабре 1982 года.