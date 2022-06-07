Пропавший в НАО замгендиректора VK погиб

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян, пропавший после опрокидывания вездеходов в Ненецком автономном округе (НАО), погиб недалеко от Берингова моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в НАО

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков (менеджер по закупкам компании. - НСН) погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — рассказали в пресс-службе.

По данным СМИ, тела погибших обнаружили на берегу реки Песцовая.

Ранее стало известно, что Габриелян с супругой и двумя знакомыми отправился в экспедицию по побережью Белого моря, напоминает телеканал «360». В результате несчастного случая вездеходы, на которых передвигались путешественники, перевернулись, двум туристам удалось спастись, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ненецкий АОСмерть
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