Пропавший при пожаре на «Кузнецове» офицер найден мертвым
Найдено тело офицера, который пропал накануне во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Отмечается, что офицер службы живучести крейсера был обнаружен в аварийном отсеке корабля. Таким образом число жертв инцидента достигло двух. Накануне сообщалось о гибели еще одного военнослужащего.
Судно, проходящее ремонт, загорелось во время проведения сварочных работ. При тушении возгорания пострадали 12 человек.
Полностью локализовать пожар удалось только спустя сутки после его начала, сообщает «Свободная пресса».
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