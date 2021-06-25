Пропавший легкомоторный самолет под Архангельском потерпел крушение

Спасательная бригада обнаружила пропавший легкомоторный самолет в Архангельской области, он потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя

По данным ведомства, экипаж жив. Как сообщал ранее источник «Интерфакса», на борту самолета находилось два человека. Отмечается, что они приняты на борт вертолета МИ-8 и будут доставлены в Котлас.

Самолет выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели были отправлены на поиски после того, как несколько часов была утеряна связь с экипажем.

Причины крушения устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Архангельская ОбластьМЧС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры