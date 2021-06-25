Пропавший легкомоторный самолет под Архангельском потерпел крушение
Спасательная бригада обнаружила пропавший легкомоторный самолет в Архангельской области, он потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, экипаж жив. Как сообщал ранее источник «Интерфакса», на борту самолета находилось два человека. Отмечается, что они приняты на борт вертолета МИ-8 и будут доставлены в Котлас.
Самолет выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. Спасатели были отправлены на поиски после того, как несколько часов была утеряна связь с экипажем.
Причины крушения устанавливаются.
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