Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя
24 июня 202122:26
Крушение вертолета МИ-8 Росгвардии в Ленинградской области мог вызвать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Вертолет упал в Гaтчинском рaйоне области, пожaрно-спaсaтельные подрaзделения выехaли нa место.
Предвaрительно, нa борту были три человекa - все они погибли.
Отмечается, что в момент крушения вертолет выполнял учебно-тренировочные полет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru