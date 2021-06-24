Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя

Крушение вертолета МИ-8 Росгвардии в Ленинградской области мог вызвать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шесть человек погибли при крушении вертолета на Филиппинах

Вертолет упал в Гaтчинском рaйоне области, пожaрно-спaсaтельные подрaзделения выехaли нa место.

Предвaрительно, нa борту были три человекa - все они погибли.

Отмечается, что в момент крушения вертолет выполнял учебно-тренировочные полет.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8
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