В Дагестане обнаружено тело туриста из Петербурга
25 августа 202119:13
Тело 37-летнего туриста из Петербурга обнаружено в Дагестане в 4 км от Карадахской теснины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По данным следствия, турист попал в селевые потоки после их схода в горах.
Отмечается, что сход селей и поднятие уровня воды в реке вызвали несколько инцидентов в районе. В частности, блокировку туристов в Карадахской теснине.
Спасатели продолжают поиски еще одного туриста.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru