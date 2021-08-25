В Дагестане обнаружено тело туриста из Петербурга

Тело 37-летнего туриста из Петербурга обнаружено в Дагестане в 4 км от Карадахской теснины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Селевой поток оставил без газа около пяти тысяч жителей Дагестана

По данным следствия, турист попал в селевые потоки после их схода в горах.

Отмечается, что сход селей и поднятие уровня воды в реке вызвали несколько инцидентов в районе. В частности, блокировку туристов в Карадахской теснине.

Спасатели продолжают поиски еще одного туриста.

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Фото: arh.sledcom.ru
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