В Дагестане обнаружено тело туриста из Петербурга

По данным следствия, турист попал в селевые потоки после их схода в горах.

Отмечается, что сход селей и поднятие уровня воды в реке вызвали несколько инцидентов в районе. В частности, блокировку туристов в Карадахской теснине.

Спасатели продолжают поиски еще одного туриста.

