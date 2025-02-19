Пропавшие туристы в Архызе не были зарегистрированы в МЧС

Группа туристов, попавшая под лавину в Софийском ущелье Зеленчукского района в Карачаево-Черкессии, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.



Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что трое туристов, двигавшихся в составе группы из 15 человек, попали под лавину. Уточнялось, что только одному из них удалось выбраться.