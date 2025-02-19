Пропавшие туристы в Архызе не были зарегистрированы в МЧС

Группа туристов, попавшая под лавину в Софийском ущелье Зеленчукского района в Карачаево-Черкессии, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что трое туристов, двигавшихся в составе группы из 15 человек, попали под лавину. Уточнялось, что только одному из них удалось выбраться.

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По данным МЧС, альпинисты не были зарегистрированы в МЧС по КЧР и совершали поход самостоятельно.

Темрезов со ссылкой на ведомство уточнил, что одному человеку удалось выбраться самостоятельно и вызвать спасателей.

Сейчас на место происшествия выехали спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения, а также спасатели из Черкесска. Всего к месту проведения происшествия направились 34 спасателя и шесть единиц техники.

Ранее стало известно, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале могли стать нарушения правил организации страховки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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Фото: t.me/rosakhutoralerts
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