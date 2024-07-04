Девушка погибла после попадания под лавину на эко-тропе в Красной Поляне

Одна из женщин погибла после того как попала под сход лавины во время прогулки по эко-тропе «Альпийские луга» на территории Красной Поляны в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

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Трагедия произошла 30 июня, когда мать и дочь гуляли по эко-тропе на Красной поляне. Неожиданно начался сход лавины, состоящий из ледяных глыб. Одна из них попала в 29-летнюю девушку и отбросила ее на несколько метров.

В материале уточняется, что девушка скончалась в больнице от тяжелейших травм через несколько часов после трагедии. Погибшая работала бариста в кофейне Красной Поляны. Ее мать, находившаяся рядом с ней в момент схода лавины, не пострадала. Похороны девушки прошли в ее родном городе Азов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЛавинаКраснодарский Край

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