Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым
Десятилетнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья, нашли живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяну Шалашову.
Ранее стало известно, что ребенок потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области, напоминает «Свободная пресса». Мальчик пошел на охоту вместе с отцом, однако отошел от родителя и пропал в районе реки Малый Урил. На поиски ребенка направили почти 70 человек и 18 единиц техники, в операции также задействовали вертолет МЧС и частный самолет.
По словам Шалашовой, потерявшегося мальчика нашли спасатели на вездеходе. Известно, что ребенок провел ночь в тайге под дождем, но дождался специалистов.
Как отметили в МЧС, найденного мальчика перевозят на вездеходе до вертолетной площадки. Планируется, что борт Ми-8 доставит ребенка в медучреждение в поселке Архара для осмотра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru