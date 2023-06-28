Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым

Ранее стало известно, что ребенок потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области, напоминает «Свободная пресса». Мальчик пошел на охоту вместе с отцом, однако отошел от родителя и пропал в районе реки Малый Урил. На поиски ребенка направили почти 70 человек и 18 единиц техники, в операции также задействовали вертолет МЧС и частный самолет.

По словам Шалашовой, потерявшегося мальчика нашли спасатели на вездеходе. Известно, что ребенок провел ночь в тайге под дождем, но дождался специалистов.

Как отметили в МЧС, найденного мальчика перевозят на вездеходе до вертолетной площадки. Планируется, что борт Ми-8 доставит ребенка в медучреждение в поселке Архара для осмотра.

