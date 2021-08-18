Двое туристов на Камчатке погибли при восхождении на вулкан
Двое туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщает СУСК России по региону на своем официальном сайте.
Мужчины 1986 и 1975 годов рождения поднимались на склон вулкана в составе зарегистрированной туристической группы. Вечером 17 августа, находясь на высоте 4100-4200 метров, они оступились при спуске с ледника и сорвались. Тела погибших найдены одним из членов группы на высоте около 3650 и 3200 метров.
Утром в среду на место отправился спасательный вертолет. Отмечается, что среди туристов были жители Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Следователи объявили о начале доследственной проверки.
РИА Новости передает, что среди погибших был депутат городского совета Железногорска Андрей Закалин. Вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Кулеша подтвердил данную информацию.
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