Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли на съемной квартире под Владимиром

«Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До момента обнаружения Газиев-младший в последний раз связывался с отцом 9 мая - тогда он сказал едет домой из аэропорта, но до дома так и не доехал.

На следующий день предпринимателю позвонили неизвестные и заявили о похищении сына, потребовав миллион долларов в качестве выкупа.





