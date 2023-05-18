Пропавшего сына главы «Гемотеста» нашли на съемной квартире под Владимиром

Полицейские обнаружили сына основателя «Гемотеста» Рудема Газиева во Владимирской области. Неделю назад бизнесмен заявил о похищении 21-летнего сына Акима.

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«Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До момента обнаружения Газиев-младший в последний раз связывался с отцом 9 мая - тогда он сказал едет домой из аэропорта, но до дома так и не доехал.

На следующий день предпринимателю позвонили неизвестные и заявили о похищении сына, потребовав миллион долларов в качестве выкупа.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Владимирская ОбластьПолиция

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