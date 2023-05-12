СМИ: Пропавшую жену генерала Колмакова нашли на съемной квартире

Супругу экс-командующего ВДВ Александра Колмакова Тамару нашли в съемной квартире, сообщает Telegram-канал 112.

«Женщину нашли в съёмной квартире. Обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тамара Колмакова пропала 10 мая. 62-летняя женщина ушла на работу и больше не выходила на связь. Затем, по данным Telegram-канала 112, неизвестные позвонили генералу Колмакову и потребовали 1 миллион рублей за возращение жены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ПохищениеПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры