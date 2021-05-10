Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым

Ранее стало известно, что мужчина 7 мая уехал в лес на квадроцикле из деревни Поспелово Большеуковского района, в которой располагалась охотничья база. Около суток знакомые Мураховского искали его своими силами, затем они обратились в правоохранительные органы. Квадроцикл мужчины был обнаружен 9 мая в 6,5 километрах от базы, однако самого Мураховского не нашли. В поисках приняли участие около 100 человек, пишет Газета.ру.

