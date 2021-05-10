Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым

Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Мураховский сам вышел к людям в селе Баслы. Сейчас он находится в больнице Большеуковского района, где проходит обследование. Минздрав Омской области утверждает, что министр чувствует себя удовлетворительно. Телеканал «Дождь» сообщил, что жена Мураховского разговаривала с ним по телефону. По ее словам, он пока «не понимает масштабов поиска».

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Ранее стало известно, что мужчина 7 мая уехал в лес на квадроцикле из деревни Поспелово Большеуковского района, в которой располагалась охотничья база. Около суток знакомые Мураховского искали его своими силами, затем они обратились в правоохранительные органы. Квадроцикл мужчины был обнаружен 9 мая в 6,5 километрах от базы, однако самого Мураховского не нашли. В поисках приняли участие около 100 человек, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравОмская Область
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