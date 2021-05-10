Пропавшего главу омского Минздрава ищут добровольцы

Пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского ищут около 100 сотрудников трех ведомств, охотинспекторы, а также волонтеры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД России по региону.

Омский медик из больницы, где лечили Навального, пропал без вести

В поисках задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», охотинспекторы и местные жители. Поисковые мероприятия продолжаются и ночью.

Мураховский пропал без вести во время охоты. Министр отправился в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Ранее он занимал должность главврача больницы скорой медпомощи №1 в Омске. Именно в это лечебное учреждение летом 2020 года поступил Алексей Навальный с подозрением на отравление.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйВрачиОмск
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