Прокурор Усть-Кута выехал к месту возможного поджога леса чиновниками
Прокурор Усть-Кута, а также сотрудники правоохранительных органов и СК отправились к месту предполагаемого поджога леса, в котором местные жители подозревают чиновников райадминистрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Иркутской области Ирину Щербакову.
По имеющейся информации, накануне вечером, в частных угодьях в 200 км от Усть-Кута были задержаны трое сотрудников администрации Усть-Кутского района. Отмечается, что чиновники прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином, пишет RT. Местные жители заподозрили представителей власти в намерении устроить лесной пожар. Они задержали чиновников и обратились за помощью к правоохранителям.
Между тем, накануне НСН писала, что аа территории России зафиксировано 75 лесных пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров. Такая информация появилась на сайте Авиалесохраны. Отмечается, что в их тушении задействованы почти четыре с половиной тысячи человек, более 950 единиц спецтехники, а также 25 самолетов.
За минувшие сутки в России удалось ликвидировать 170 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров.
Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, лето нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю, отмечает Ura.ru.
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