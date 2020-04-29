Прокурор Усть-Кута выехал к месту возможного поджога леса чиновниками

Прокурор Усть-Кута, а также сотрудники правоохранительных органов и СК отправились к месту предполагаемого поджога леса, в котором местные жители подозревают чиновников райадминистрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Иркутской области Ирину Щербакову.

По имеющейся информации, накануне вечером, в частных угодьях в 200 км от Усть-Кута были задержаны трое сотрудников администрации Усть-Кутского района. Отмечается, что чиновники прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином, пишет RT. Местные жители заподозрили представителей власти в намерении устроить лесной пожар. Они задержали чиновников и обратились за помощью к правоохранителям.