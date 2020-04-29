Прокурор Усть-Кута выехал к месту возможного поджога леса чиновниками

Прокурор Усть-Кута, а также сотрудники правоохранительных органов и СК отправились к месту предполагаемого поджога леса, в котором местные жители подозревают чиновников райадминистрации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Иркутской области Ирину Щербакову.

По имеющейся информации, накануне вечером, в частных угодьях в 200 км от Усть-Кута были задержаны трое сотрудников администрации Усть-Кутского района. Отмечается, что чиновники прибыли в тайгу на лодке, в которой были найдены несколько канистр с бензином, пишет RT. Местные жители заподозрили представителей власти в намерении устроить лесной пожар. Они задержали чиновников и обратились за помощью к правоохранителям.

Лето обещает быть жарким. Леса обещают гореть

Между тем, накануне НСН писала, что аа территории России зафиксировано 75 лесных пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров. Такая информация появилась на сайте Авиалесохраны. Отмечается, что в их тушении задействованы почти четыре с половиной тысячи человек, более 950 единиц спецтехники, а также 25 самолетов.

За минувшие сутки в России удалось ликвидировать 170 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров.

Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, лето нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю, отмечает Ura.ru.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Следственный КомитетЧиновникиПоджог
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