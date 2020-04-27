Лето обещает быть жарким. Леса обещают гореть

Одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений может оказаться грядущее лето. С таким предупреждением выступил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На совещании у президента он привел в пример Красноярск, где уже сейчас стоит 35-градусная жара, аномальная для этого времени. Лето, по его словам, обещает быть если не самым жарким, то «в пятерку войдет», - сказал Кобылкин. С таким прогнозом согласен и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температурные рекорды не гарантированы, но год войдет в пятерку самых жарких «с вероятностью 99%», - сказал Вильфанд, добавив, что климатологи склонны ожидать рекордов от каждого следующего пятилетия: тенденция к повышению средних температур сохраняется уже пять пятилетий. Причина, на его взгляд, заключается в глобальном потеплении и устойчивом увеличении содержания парниковых газов в атмосфере.

Леса уже горят. Пожароопасный сезон начался в 62 регионах. По сообщению МЧС России, наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе. В Забайкалье уже введен режим ЧС на территории всего региона. Дымом от пожаров заволокло Читу. На примере Забайкалья президент Владимир Путин объяснил, как не должно быть: по его словам, еще год назад он давал поручение «реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края». Но «процедура, в том числе на федеральном уровне, затянулась, и регион до сих пор не начал фактическую реализацию этого плана», - констатировал глава государства. – «Когда речь идет о последствиях ЧС или об их предотвращении, то об этом нужно думать в первую очередь. А в результате - там опять пожары, а противопожарная инфраструктура по-прежнему недостаточно развита», - сказал президент.

Предупреждение об аномально жарком лете вполне объяснимо повлекло за собой опасения, а не повторится ли беда десятилетней давности, когда леса горели едва ли не по всей стране? Тогда, в 2010-м, сначала в Центральной России, а затем и в других регионах из-за аномальной жары и отсутствия осадков леса горели с июля по начало сентября. Москву и другие крупные города заволокло дымом от торфяных пожаров в Московской области, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской, Псковской, Рязанской, Нижегородской областях и Мордовии. По данным Минэкономразвития, которые тогда приводила «Независимая газета», за июль-август 2010 года смертность по стране от аномальной жары составила 55 800 человек.

Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б…

