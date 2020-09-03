Прокурор сочла доказанной вину Ефремова

Прокурор, в частности, отметила, что Ефремов был пьян и не проявил должной внимательности, не снизив скорость на дороге и выехав на полосу встречного движения, передаёт РЕН ТВ.

В начале слушаний в четверг Ефремов заявил, что признаёт свою вину, сообщает телеканал «360». До этого актёр утверждал, что не помнит событий того дня, поскольку был пьян, а вину признал потому, что был с похмелья нервным. Ефремов и его представитель, адвокат Эльман Пашаев настаивали, что за рулём джипа Ефремова в момент ДТП мог находиться другой человек.

В четверг прокурор запросит срок для Ефремова. Максимальное наказание, которое может грозить за смертельное ДТП в пьяном виде, - 12 лет колонии.

