Прокурор сочла доказанной вину Ефремова
Представитель обвинения в ходе прений в Пресненском суде по дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает его вину полностью доказанной.
Прокурор, в частности, отметила, что Ефремов был пьян и не проявил должной внимательности, не снизив скорость на дороге и выехав на полосу встречного движения, передаёт РЕН ТВ.
В начале слушаний в четверг Ефремов заявил, что признаёт свою вину, сообщает телеканал «360». До этого актёр утверждал, что не помнит событий того дня, поскольку был пьян, а вину признал потому, что был с похмелья нервным. Ефремов и его представитель, адвокат Эльман Пашаев настаивали, что за рулём джипа Ефремова в момент ДТП мог находиться другой человек.
В четверг прокурор запросит срок для Ефремова. Максимальное наказание, которое может грозить за смертельное ДТП в пьяном виде, - 12 лет колонии.
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