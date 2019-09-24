Прокурор попросила для похитителя картины Куинджи четыре года колонии

Кроме того, обвинение обратило внимание на особо дерзкий характер преступления. Злоумышленник вынес картину на глазах у многочисленных посетителей Третьяковки и даже не пытался скрыть своё лицо. При этом подозреваемый заявил, что если бы его кто-то попытался остановить, он бы, не задумываясь, отдал картину. Как отмечает телеканал «360», ране Денис Чуприков полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Свой поступок, который вызвал широкий общественный резонанс, он объяснил желанием «хайпануть».

Добавим, приговор Чуприкову будет оглашен завтра, 25 сентября.

Напомним, инцидент произошел 27 января. Злоумышленника удалось задержать на следующий день. Полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» обнаружили чуть позже на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Кстати, выставку «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее посетили 386 тыс. человек. Она работала в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. Очевидно, скандальный инцидент привлёк к ней внимание даже тех людей, которые далеки от мира искусства.