Прокурор попросил шесть лет колонии для напавшего на сотрудников ОМОНа в Москве

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для уроженца Чечни Саид-Мухаммада Джумаева, который в ходе несогласованной акции в Москве напал на правоохранителей, пишут «Известия».

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья». По данным следствия, 23 января около Пушкинской площади он напал на двух омоновцев и полицейского, нанёс им множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем скрылся.

Задержали Джумаева в Псковской области, на допросе он признал свою вину.

Ранее в Мосгорсуде рассказали, что после несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального столичные суды зарегистрировали 4908 дел, арестовали 972 человека и оштрафовали 1232 граждан.

