Названо число арестованных и оштрафованных после несогласованных акций в Москве
Суды Москвы после несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального зарегистрировали 4908 дел, арестовали 972 человека и оштрафовали 1232 граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Отмечается, что в период с 23 января по 2 февраля суды рассмотрели 2169 дел о нарушении порядка организации либо проведения собрания, при этом 1227 гражданам назначили административный штраф, 942 москвичам — административный арест.
Кроме того, столичные суды рассмотрели 35 дел о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции: 30 граждан оказались под административным арестом, пяти назначили административный штраф.
В Мосгорсуде отметили, что разбирательства по протоколам продолжаются.
Несанкционированные акции протеста прошли в российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля. Митинги были связанны с арестом Навального, задержанного 17 января по возвращении из Германии, и последующим приговором суда о назначении политику 3,5 года заключения.
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