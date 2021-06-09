Напавшего на президента Франции будут судить по ускоренной процедуре

Мужчина, который накануне напал на президента Франции Эмманюэля Макрона во время встречи с гражданами, предстанет перед судом уже 10 июня. Об этом сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, прокуратура имеет право вынести решение по ускоренной процедуре. Во Франции применяют подобный протокол тогда, когда состав преступления очевиден.

Инцидент произошел в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Президент намеревался поприветствовать граждан, однако один из них начал кричать на президента, а затем неожиданно ударил его с силой по лицу. Охрана главы государства задержала злоумышленника.

По данным телеканала, нарушителем стал 28-летний глава клуба коллекционеров исторического оружия. Его обвиняют в "нападении на представителя власти без наступления нетрудоспособности у пострадавшего".

