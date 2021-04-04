Прокуратура выясняет причины возгорания кабины машиниста электрички под Калугой

Она пояснила, что кабина машиниста электропоезда сообщением Малоярославец – Москва загорелась, когда состав находился на седьмом пути железнодорожной станции Малоярославец.

Провести проверку поручено транспортному прокурору Денису Косику, который уже выехал на место.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - пояснила Короткова.

Напомним, 4 апреля в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области загорелась электричка. Ранее сообщалось, что произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда. Пожар ликвидирован.

