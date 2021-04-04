Под Калугой загорелась электричка

На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка. Пассажиров оперативно вывели из вагонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

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«Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда», - пояснили в ЦППК.

Последствия пожара ликвидированы, пострадавших нет, заявили в компании.

На движение по железной дороги инцидент не повлиял.

Пассажиров, ехавших в загоревшейся электричке, пересадили на экспресс Калуга-Москва в 13:11 (мск). Поезд следовал до станции «Апрелевка» со всеми остановками поезда 6306.

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ФОТО: Источник: teh-nomad.livejournal.com
ТЕГИ:ПассажирыПожарыЭлектрички
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