Под Калугой загорелась электричка
На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка. Пассажиров оперативно вывели из вагонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).
«Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда», - пояснили в ЦППК.
Последствия пожара ликвидированы, пострадавших нет, заявили в компании.
На движение по железной дороги инцидент не повлиял.
Пассажиров, ехавших в загоревшейся электричке, пересадили на экспресс Калуга-Москва в 13:11 (мск). Поезд следовал до станции «Апрелевка» со всеми остановками поезда 6306.
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