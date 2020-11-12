Прокуратура возбудила уголовное дело из-за отравления школьников

Прокуратура Кронштадского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ) из-за вспышки кишечной инфекции в школе №422 Кронштадта, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой было зарегистрировано шесть случаев кишечной инфекции среди учеников со второго по пятый класс. Дети были госпитализированы.