Прокуратура разбирает столкновение самолетов в Шереметьеве

Речь идёт с участием авиалайнера Airbus A320, который прилетел в столицу России из Минска, отмечает RT. На его борту находилось 42 человека, в том числе шесть членов экипажа. Уже после посадки, при движении по рулёжной полосе он зацепил другой самолёт.

Никто в результате происшествия не пострадал. Сами самолёты отделались незначительными повреждениями. Как сообщает Москва 24, Шереметьево после этого ЧП функционирует в штатном режиме.







