Прокуратура разбирает столкновение самолетов в Шереметьеве

15 ноября 201911:18

Проверку по факту происшествия с двумя самолётами в столичном аэропорту Шереметьево инициировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как уточняет ТАСС, вопросом будет заниматься прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

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Речь идёт с участием авиалайнера Airbus A320, который прилетел в столицу России из Минска, отмечает RT. На его борту находилось 42 человека, в том числе шесть членов экипажа. Уже после посадки, при движении по рулёжной полосе он зацепил другой самолёт.

Никто в результате происшествия не пострадал. Сами самолёты отделались незначительными повреждениями. Как сообщает Москва 24, Шереметьево после этого ЧП функционирует в штатном режиме.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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