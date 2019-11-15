Прокуратура разбирает столкновение самолетов в Шереметьеве
Проверку по факту происшествия с двумя самолётами в столичном аэропорту Шереметьево инициировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как уточняет ТАСС, вопросом будет заниматься прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Речь идёт с участием авиалайнера Airbus A320, который прилетел в столицу России из Минска, отмечает RT. На его борту находилось 42 человека, в том числе шесть членов экипажа. Уже после посадки, при движении по рулёжной полосе он зацепил другой самолёт.
Никто в результате происшествия не пострадал. Сами самолёты отделались незначительными повреждениями. Как сообщает Москва 24, Шереметьево после этого ЧП функционирует в штатном режиме.
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