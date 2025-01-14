Прокуратура проводит проверку после того, как школьница толкнула ребенка для ТикТок

Бабушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку после того, как две школьницы применили насилие к маленькому ребенку, чтобы снять ролик в TikTok. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором две девушки танцуют в квартире. Рядом с ними – маленький ребенок. В какой-то момент одна из девушек грубо толкает его и продолжает танцевать.

Уточняется, что обеим школьницам 13 лет. Девушки пытались повторить тренд в TikTok.