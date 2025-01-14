Прокуратура проводит проверку после того, как школьница толкнула ребенка для ТикТок
Бабушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку после того, как две школьницы применили насилие к маленькому ребенку, чтобы снять ролик в TikTok. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В Telegram-каналах распространилось видео, на котором две девушки танцуют в квартире. Рядом с ними – маленький ребенок. В какой-то момент одна из девушек грубо толкает его и продолжает танцевать.
Уточняется, что обеим школьницам 13 лет. Девушки пытались повторить тренд в TikTok.
В прокуратуре уточнили, что ролик был опубликован в ноябре 2024 года. Тогда со школьницами провели профилактическую беседу и одну из них поставили на учет. Следователи продолжают проверку.
Ранее стало известно, что школьник выпрыгнул из окна школы №1253 в Москве на Зубовском бульваре, он был госпитализирован, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru