Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково

Транспортная прокуратура начала проверку столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там Boeing 737-800 при рулении зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Boeing 737-800 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту («Уральские авиалинии») в аэропорту Пулково», - сказано в официальном сообщении.

«ДТП» в Пулково: столкнулись два самолета

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, происшествие в аэропорту Пулково произошло в 12:50 (мск).

«По предварительным данным, при рулении Boeing 737-800 зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 14 июня, в воскресенье в аэропорту Пулково самолет S7 Airlines во время руления произвел касание крылом и хвостовой частью лайнера «Уральских авиалиний», ожидающего очереди на вылет. Об этом проинформировали пресс-служба «Уральских авиалиний».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ПулковоСтолкновениеСамолеты
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