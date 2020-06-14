Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения самолетов в Пулково

Транспортная прокуратура начала проверку столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там Boeing 737-800 при рулении зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Boeing 737-800 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту («Уральские авиалинии») в аэропорту Пулково», - сказано в официальном сообщении.