«ДТП» в Пулково: столкнулись два самолета

В санкт-петербургском аэропорту Пулкова два самолета столкнулись на полосе при движении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В аэропорту Пулково при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов: Санкт-Петербург - Иркутск на борту которого 44 пассажира, 6 человек экипажа и Санкт-Петербург- Калининград, на борту 86 пассажиров, 6 человек экипажа», - сообщает собеседник агентства.

Опубликовано видео столкновения самолетов во Внукове

По данным СМИ, пострадавших из-за столкновения лайнеров нет. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме. Пассажиров двух самолетов, участвовавших в «ДТП», отправят резервными бортами.

Ранее НСН сообщала о проверке столкновения двух самолетов в московском аэропорту Шеремерьево Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. При движении по рулёжной полосе Airbus A320 зацепил другой самолёт. В инциденте также никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:СтолкновениеПулковоСамолетыСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры