«ДТП» в Пулково: столкнулись два самолета

В санкт-петербургском аэропорту Пулкова два самолета столкнулись на полосе при движении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В аэропорту Пулково при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов: Санкт-Петербург - Иркутск на борту которого 44 пассажира, 6 человек экипажа и Санкт-Петербург- Калининград, на борту 86 пассажиров, 6 человек экипажа», - сообщает собеседник агентства.