Прокуратура проверит забравший у россиянина деньги за участие в СВО банк

Он отметил, что средства были возвращены в день, когда в СМИ появились публикации о случившемся на фоне общественного резонанса.

По словам парламентария, до сих пор неясно, почему кредитная организация забрала у мужчины деньги, непонятно также, вернут ли ему их в полном объеме. Поэтому говорить о решении ситуации пока рано, отметил Иванов.

Депутат добавил, что отправил запрос в Центробанк России по этому поводу и ждет на него ответа.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

