Прокуратура проверит забравший у россиянина деньги за участие в СВО банк
Федеральная служба судебных приставов и прокуратура проверят банк, который забрал у россиянина все деньги, полученные за участие в спецоперации России на Украине. Мужчине уже вернули часть денег, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Он отметил, что средства были возвращены в день, когда в СМИ появились публикации о случившемся на фоне общественного резонанса.
По словам парламентария, до сих пор неясно, почему кредитная организация забрала у мужчины деньги, непонятно также, вернут ли ему их в полном объеме. Поэтому говорить о решении ситуации пока рано, отметил Иванов.
Депутат добавил, что отправил запрос в Центробанк России по этому поводу и ждет на него ответа.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru