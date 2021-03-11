Прокуратура проверит информацию об избитой в Подмосковье девочке
Прокуратура Московской области на своем официальном сайте заявила о начатой проверке по сообщениям в СМИ и соцсетях об избиении ребенка за медленные сборы в школу.
В ведомстве уточнили, что ситуация, о которой сообщают медиа, произошла в городском округе Домодедово, восьмилетнюю девочку избили мать и бабушка. Затем ребенка вытолкали в подъезд, ее вещи были выброшены на улицу.
Домодедовская городская прокуратура намерена установить детали и выяснить причины происшествия. Интерфакс передает, что о проверке также сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.
По словам Мишоновой, к изучению инцидента подключились отдел по делам несовершеннолетних и комиссия по делам несовершеннолетних. Ранее органы опеки, по имеющимся данным, не посещали эту семью.
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