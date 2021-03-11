Прокуратура проверит информацию об избитой в Подмосковье девочке

В ведомстве уточнили, что ситуация, о которой сообщают медиа, произошла в городском округе Домодедово, восьмилетнюю девочку избили мать и бабушка. Затем ребенка вытолкали в подъезд, ее вещи были выброшены на улицу.

Домодедовская городская прокуратура намерена установить детали и выяснить причины происшествия. Интерфакс передает, что о проверке также сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

По словам Мишоновой, к изучению инцидента подключились отдел по делам несовершеннолетних и комиссия по делам несовершеннолетних. Ранее органы опеки, по имеющимся данным, не посещали эту семью.

