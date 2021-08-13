Прокуратура просит запретить Соболь покидать Москву

Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм, сообщает ТАСС.

Представитель суда рассказала, что в своём представлении прокуратура просит исключить из приговора указание на территорию Московской области и запретить Соболь покидать пределы Москвы.

Ранее Преображенский суд Москвы признал бывшего юриста ФБК Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм. Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом. По решению суда ей назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев, запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана, однако она всё же покинула Россию.

