Прокуратура просит запретить Соболь покидать Москву
Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм, сообщает ТАСС.
Представитель суда рассказала, что в своём представлении прокуратура просит исключить из приговора указание на территорию Московской области и запретить Соболь покидать пределы Москвы.
Ранее Преображенский суд Москвы признал бывшего юриста ФБК Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм. Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом. По решению суда ей назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев, запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана, однако она всё же покинула Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru