Соболь приговорили к ограничению свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы признал бывшего юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм, сообщает пресс-служба суда.

Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом,

По решению суда Соболь назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев.

Ранее Перовский суд Москвы признал законным приговор Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, согласно которому она получила один год исправительных работ условно, сообщает RT.

