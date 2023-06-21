Адвокат: Блиновская выплатила 30 млн из вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченных налогов

По её словам, на данным момент погашено только 30 млн из вменяемых автору «Дневника желаний» 918 млн рублей неуплаченных налогов.

В ходе рассмотрения в Пресненском районном суде Москвы ходатайства о продлении Блиновской домашнего ареста следователь указала, что в рамках уголовного дела следствием были допрошены 22 лица, арестованы 35 иностранных счетов, планируется допросить ещё пятерых свидетелей и сделать 68 запросов в российские банки.

«Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского», - сказала представитель Следственного комитета.

Ранее адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, заявил, что его клиенты полностью погасили задолженность по налогам, сообщает RT.

