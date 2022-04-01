Прокуратура пресекла попытки вывезти из России более 6 тысяч тонн пшеницы

В сообщении говорится, что подобные нарушения в марте текущего года были выявлены в деятельности ещё десяти хозяйствующих субъектов, организовавших вывоз за пределы России автомобильным и железнодорожным транспортом 104 контейнеров с пшеницей, общий вес которых превысил шесть тысяч тонн.

Кроме того, были пресечены попытки вывезти из страны свыше 90 грузовых мест авиационных компонентов и промышленного холодильного оборудования.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз и вывоз из России определённых видов продукции и сырья в текущем году, сообщает RT.

