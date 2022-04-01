Прокуратура пресекла попытки вывезти из России более 6 тысяч тонн пшеницы
Западно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что в марте 2022 года была пресечена попытка вывоза из России пяти железнодорожных контейнеров пшеницы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что подобные нарушения в марте текущего года были выявлены в деятельности ещё десяти хозяйствующих субъектов, организовавших вывоз за пределы России автомобильным и железнодорожным транспортом 104 контейнеров с пшеницей, общий вес которых превысил шесть тысяч тонн.
Кроме того, были пресечены попытки вывезти из страны свыше 90 грузовых мест авиационных компонентов и промышленного холодильного оборудования.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз и вывоз из России определённых видов продукции и сырья в текущем году, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- На ВДНХ 2 апреля откроется выставка передовых образцов белорусской и российской техники
- В Минпромторге заявили о решении вопроса с дефицитом бумаги в России
- Прокуратура пресекла попытки вывезти из России более 6 тысяч тонн пшеницы
- СМИ: Германия поставит Украине 58 бронетранспортеров
- В Германии ввели ограничения на продажу муки и растительного масла
- В Госдуме объяснили, почему чиновники не пересаживаются на российские автомобили
- Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
- Басурин рассказал, где в Мариуполе остались украинские боевики
- Лавров: США не запугает Россию, Индию и Китай
- Захарова раскритиковала Chanel за отказ продавать товар жителям России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru