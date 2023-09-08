Прокуратура потребовала конфисковать Porsche и две квартиры бывшей замглавы УМВД
Санкт-петербургская прокуратура обратилась с требованием обратить в доход государства имущество экс-замглавы УМВД по Калининскому району северной столицы Ксении Кокониной. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что иск прокурора зарегистрирован в Приморском суде Санкт-Петербурга. Прокуратура требует конфисковать у Кокониной автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 8,5 млн рублей и две квартиры в Дмитровском переулке и на улица Марата суммарной стоимостью 26,2 млн рублей.
Отмечается, что Коконину уволили в ноябре прошлого года за предоставление некорректных данных о имуществе и доходах за 2019-2021 годы.
По словам самой бывшей замглавы УМВД, она приобрела автомобиль по Trade-in предыдущей машины, доплатив шесть миллионов рублей, якобы найденных в квартире мужа. Покупку двух квартир она объяснила взятием ипотечного кредита с добавлением личных сбережений и накоплений матери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru