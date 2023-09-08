Прокуратура потребовала конфисковать Porsche и две квартиры бывшей замглавы УМВД

Отмечается, что иск прокурора зарегистрирован в Приморском суде Санкт-Петербурга. Прокуратура требует конфисковать у Кокониной автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 8,5 млн рублей и две квартиры в Дмитровском переулке и на улица Марата суммарной стоимостью 26,2 млн рублей.

Отмечается, что Коконину уволили в ноябре прошлого года за предоставление некорректных данных о имуществе и доходах за 2019-2021 годы.

По словам самой бывшей замглавы УМВД, она приобрела автомобиль по Trade-in предыдущей машины, доплатив шесть миллионов рублей, якобы найденных в квартире мужа. Покупку двух квартир она объяснила взятием ипотечного кредита с добавлением личных сбережений и накоплений матери.

Ранее российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде дело о конфискации Британией суперъяхты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

