Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
7 июля 202310:47
Подмосковная прокуратура начала проверку американской компании Mars на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Ее также проверят на корректность полученных налогов и отчислений Mars в российскую казну.
Ранее компанию Mars оштрафовали из-за упавших в чан с шоколадом работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru