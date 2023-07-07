Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ

Подмосковная прокуратура начала проверку американской компании Mars на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Ее также проверят на корректность полученных налогов и отчислений Mars в российскую казну.

Ранее компанию Mars оштрафовали из-за упавших в чан с шоколадом работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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