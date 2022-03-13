Прокуратура Петербурга выясняет, как рабочие «Теплосети» получили ожоги

Прокуратура Петербурга проверяет обстоятельства, при которых коммунальные рабочие получили ожоги ног в ходе ликвидации разрыва трубы около дома № 15, корпус 2, на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Об этом сообщают «Невские новости» 13 марта.

11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку

Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение трудового законодательства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в ходе ликвидации коммунальной аварии. По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Известно, что два сотрудника коммунальной организации получили ожоги ног. Им оказали первую помощь на месте происшествия и отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеКоммунальные УслугиСанкт-ПетербургСкорая Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры