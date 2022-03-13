Прокуратура Петербурга выясняет, как рабочие «Теплосети» получили ожоги
Прокуратура Петербурга проверяет обстоятельства, при которых коммунальные рабочие получили ожоги ног в ходе ликвидации разрыва трубы около дома № 15, корпус 2, на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Об этом сообщают «Невские новости» 13 марта.
Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение трудового законодательства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в ходе ликвидации коммунальной аварии. По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Известно, что два сотрудника коммунальной организации получили ожоги ног. Им оказали первую помощь на месте происшествия и отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
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