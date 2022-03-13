Прокуратура Петербурга выясняет, как рабочие «Теплосети» получили ожоги

Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение трудового законодательства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в ходе ликвидации коммунальной аварии. По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Известно, что два сотрудника коммунальной организации получили ожоги ног. Им оказали первую помощь на месте происшествия и отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

