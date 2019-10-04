Прокуратура Парижа начала расследование убийства полицейских

Убийство полицейских в Париже начала расследовать антитеррористическая прокуратура города. Об этом сообщает РИА Новости.

По факту убийства четырех полицейских заведено уголовное дело.

Напомним, 45-летний сотрудник префектуры полиции днем 3 октября с ножом напал на коллег в здании ведомств. Нарушителя спокойствия застрелил полицейский после нескольких предупреждений. Сообщалось, что основной версия нападения называют трудовой конфликт.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.