Прокуратура Парижа начала расследование убийства полицейских
4 октября 201920:37
Убийство полицейских в Париже начала расследовать антитеррористическая прокуратура города. Об этом сообщает РИА Новости.
По факту убийства четырех полицейских заведено уголовное дело.
Напомним, 45-летний сотрудник префектуры полиции днем 3 октября с ножом напал на коллег в здании ведомств. Нарушителя спокойствия застрелил полицейский после нескольких предупреждений. Сообщалось, что основной версия нападения называют трудовой конфликт.
Ранее в сети появилось видео с места происшествия.
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