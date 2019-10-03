При атаке участка полиции в Париже погибли два человека. Видео
Не менее двух человек погибли в результате нападения на полицейский участок в столице Франции. Как сообщает Le Figaro, одна из жертв атаки – сотрудник правоохранительных органов, второй убитый – сам злоумышленник.
Неизвестный ворвался в полицейский участок с ножом. Всего от его рук, предположительно пострадали пять человек. Нападавший застрелен сотрудниками полиции. Как отмечает RT, кровавое нападение может быть связано с местью из-за расследования одного из уголовных дел.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в связи с происшествием прибыл в штаб-квартиру полиции в Париже. Очевидцы выкладывают в сеть видео места происшествия.
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