Прокуратура назвала приоритетную версию отравления семьи в Красноярском крае

Семья из Назаровского района Красноярского края могла отравиться из-за аэрозоля от насекомых. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подчеркнула, что к экспертизе для установления причины отравления подключили экспертов федерального экспертного учреждения из Москвы. Специалисты продолжают проверочные мероприятия и следственные действия.

Ранее стало известно, что шесть членов семьи, в том числе четверо детей, отравились в красноярском селе Красная Сопка. Все дети погибли, отмечает РЕН ТВ. По данным Следственного комитета, незадолго до трагедии отец детей обрабатывал дом инсектицидным средством (дихлофосом), помещение незначительно проветривалось после обработки. При этом экспертиза не обнаружила в организме мужчины и в теле одного из умерших детей следов этого вещества.

