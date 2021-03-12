Прокуратура назвала причину массового отравлении школьников в Красноярске

В прокуратуре сообщили, что еще предстоит проверка санитарно-эпидемиологического состояния школьной столовой, а также качество пищи, предлагаемой детям. После этого планируется дать оценку деятельности организатора питания, а также принять меры прокурорского реагирования.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания школьников иерсиниозом (источником распространения иерсиний являются грызуны). В больницах остаются 24 ребенка. Во всех школах приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

По факту отравления возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После массового отравления школьников суд приостановил деятельность красноярских предприятий «Аленушка», где при проверке нашли следы грызунов, и «Респект».

