Более тонны овощей изъяли после отравления школьников в Красноярском крае

Более тонны овощей изъяты со склада в Красноярском крае после заражения детей иерсиниозом, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в 25 красноярских школах зарегистрирован 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников, отравившихся овощными салатами в столовых. По данным Минздрава, 51 ребенок госпитализирован. Из-за антисанитарии и грызунов на складах приостановлена деятельность поставщика овощей, по факту происшествия возбудили два уголовных дела. Инцидент находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Отмечается, что поставщик, сельскохозяйственный производственный кооператив, не соблюдал требования к изготовлению и продаже свежих овощей в вакуумной упаковке.

Роспотребнадзор обнаружил генетический материал иерсиний в образцах овощной продукции, пробах готовых салатов, а также в смывах с упаковки, оборудования и инвентаря. Более 1,3 тонны продукции было изъято из оборота, ее изготовление и реализация приостановлены.



