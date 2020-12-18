Прокуратура намерена через суд заблокировать песню Моргенштерна «Я съел деда»

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась в Колпинский суд с просьбой разобраться в допустимости песни рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) «Я съел деда», сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что название песни специалисты назвали «некорректным», а определится, является ли текст «вредоносным», не смогли, поэтому композицию придётся прослушать на заседании суда, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием запретить японские аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Эльфийская песнь» и другие, так как в них содержатся сцены с расчленением и летающими частями тела, нетрадиционными сексуальными отношениям, натуралистическим изображением гибели людей, а также физическим и психическим насилием.

Всего Колпинский суд принял к производству пять подобных дел о блокировке 49 ссылок.

Ранее Моргенштерн в интервью Юрию Дудю объяснил, что песня «Я съел деда» родилась из мема с изображением актёра Алексея Гаврилова, который сыграл Гошу в сериале «Универ».

