Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов у побережья Чукотки

Как отмечается, в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, его оставил один из кораблей, стоявший в заливе.

Ранее стало известно, что ученые бьют тревогу из-за пластика в сельскохозяйственных почвах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

