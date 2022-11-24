Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов у побережья Чукотки
Прокуратура Чукотки организовала проверку после появления следов разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщает РИА Новости.
«Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района», — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Сотрудникам прокуратуры поставлена задача – установить обстоятельства утечки нефтепродуктов и дать оценку действиям виновных лиц.
Как отмечается, в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, его оставил один из кораблей, стоявший в заливе.
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