Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов у побережья Чукотки

Прокуратура Чукотки организовала проверку после появления следов разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщает РИА Новости.

«Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Сотрудникам прокуратуры поставлена задача – установить обстоятельства утечки нефтепродуктов и дать оценку действиям виновных лиц.

В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

Как отмечается, в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, его оставил один из кораблей, стоявший в заливе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧукоткаНефтепродуктыПроверкаПрокуратура
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