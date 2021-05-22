Прокуратура начала проверку после появления масляных пятен на водохранилище в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту появления пятна масла в водохранилище в пригороде Кодинска, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой края по поступившему сообщению об обнаружении на водохранилище в 17 км от города Кодинск масляного пятна организована проверка. С целью установления обстоятельств и причин произошедшего на место выехал прокурор Кежемского района», - цитируют сообщение «Известия».