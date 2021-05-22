Прокуратура начала проверку после появления масляных пятен на водохранилище в Красноярском крае
Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту появления пятна масла в водохранилище в пригороде Кодинска, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратурой края по поступившему сообщению об обнаружении на водохранилище в 17 км от города Кодинск масляного пятна организована проверка. С целью установления обстоятельств и причин произошедшего на место выехал прокурор Кежемского района», - цитируют сообщение «Известия».
На водохранилище установлены заградительные боны, произведена обработка сорбентом.
Источник и объем загрязнения выявляют сотрудники прокуратуры, полиции, МЧС и ГИМС.
По результатам проверки прокуроры вынесут решение о необходимости применения мер реагирования. Ситуацию лично контролирует прокурор Красноярского края.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что масляное пятно растеклось на площади в 15 га водохранилища. По данным прокуратуры, примесь не попала в реку Ангара.
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