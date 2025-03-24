Прокуратура Москвы контролирует установление причин пожара на Зубовской улице

В столичном Дептрансе сообщили о перекрытии движения по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, 11с7, а также по улице Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе. На месте ЧП работают оперативные службы города.

По предварительным данным, пожар в «Роза Росса» произошел во время ремонтных работ на крыше - загорелась временная конструкция из деревянных балок. По информации СМИ, стоимость пентхауса в горящем элитном ЖК достигает миллиарда рублей. Автор проекта - итальянский дизайнер архитектор Пьеро Лиссони.



Огонь охватил уже 100 квадратных метров. Информации о пострадавших при пожаре не поступало, сообщили в МЧС. Там подчеркнули, что горит кровля 6-этажного строящегося здания.

Ранее стало известно, что возгорание в торговом центре Ростова-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, напоминает «Свободная пресса».

