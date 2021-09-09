Прокуратура Москвы выяснила, кто выкинул новорожденную в мусоропровод

Правоохранительные органы установили личность женщины, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод в доме на Литовском бульваре Москвы. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По имеющимся данным, мать девочки уже была ранее лишена родительских прав на другого ребенка. Женщине 37 лет, она москвичка и проживает в доме, где обнаружили новорожденную.

Другой дочери женщины 15 лет, она проживает с бабушкой. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство, которое было возбуждено по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что возраст ребенка составляет не более суток. Ее передали медикам для оказания необходимой помощи.

