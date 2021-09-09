Прокуратура Москвы выяснила, кто выкинул новорожденную в мусоропровод
Правоохранительные органы установили личность женщины, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод в доме на Литовском бульваре Москвы. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По имеющимся данным, мать девочки уже была ранее лишена родительских прав на другого ребенка. Женщине 37 лет, она москвичка и проживает в доме, где обнаружили новорожденную.
Другой дочери женщины 15 лет, она проживает с бабушкой. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство, которое было возбуждено по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что возраст ребенка составляет не более суток. Ее передали медикам для оказания необходимой помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Израиль заявил, что не позволит Ирану стать ядерной державой
- Тишковец: Пик тепла ждём москвичей на следующей неделе
- Стало известно, когда в Европе одобрят российские вакцины от коронавируса
- Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве
- В МИД Катара заявили о возобновлении международных коммерческих рейсов из Кабула
- Дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 ведут более 11 млн россиян
- СМИ: в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана для эвакуации граждан США
- «С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова
- Депздрав Москвы: вероятность четвертой волны пандемии очень высока
- Более 4,8 млн человек привились от коронавируса в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru