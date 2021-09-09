В Москве новорожденную девочку нашли в мусоропроводе

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

«В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, возраст ребенка составляет не более суток. Видимых повреждений на теле девочки нет, ее передали медикам для оказания необходимой помощи.

В связи с обнаружением ребенка столичные следователи начали проверку. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают родителей найденной девочки. После определения их личностей действиям родителей дадут процессуальную оценку, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

