В Москве новорожденную девочку нашли в мусоропроводе
Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе на юго-западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура столицы.
«В помещении мусоропровода жилого домa на Литовском бульваре обнaружен новорожденный ребенок», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, возраст ребенка составляет не более суток. Видимых повреждений на теле девочки нет, ее передали медикам для оказания необходимой помощи.
В связи с обнаружением ребенка столичные следователи начали проверку. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают родителей найденной девочки. После определения их личностей действиям родителей дадут процессуальную оценку, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.
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