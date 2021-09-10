Прокуратура Москвы проверит информацию о смерти бабушки и внучки, съевших арбуз
Люблинская межрайонная прокуратура объявила о проверке распространённой СМИ информации о смерти двух человек, которые съели купленный в магазине арбуз, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 9 сентября. По предварительной информации, в одно из московских медучреждений с отравлением были доставлены три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка.
«Бабушка и её несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать», - рассказали в прокуратуре, уточнив, что глава семейства арбуз не ел.
В ведомстве пояснили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен после проверки всех обстоятельств и причин инцидента, а также при наличии для этого оснований».
Ранее прокуратура объявила о проверке по факту массового отравления детей в одой из школ в Нижнем Новгороде, её проведут вместе со специалистами Роспотребнадзора.
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